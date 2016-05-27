SpaceX отложила запуск Falcon 9 c таиландским спутником
08:32, 27 мая 2016Наука и IT
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SpaceX перенесла старт ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Таиланда Thaicom 8 не менее чем на сутки.
Запуск спутника для Таиланда должен стать пятой миссией ракеты Falcon 9 / twitter.com/SpaceX
Запуск с космодрома на мысе Канаверал планировали осуществить сегодня в 00:40 (по Киеву). Сначала старт задержали на два часа для проверки показателей всех систем, передает Росбалт. Затем в SpaceX сообщили, что "из предосторожности запуск отложен и состоится не раньше чем завтра для дополнительного анализа данных".
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Отмечается, что к переносу запуска мог быть причастен "небольшой сбой в движении привода двигателя верхней ступени".
В этом году запуск спутника для Таиланда должен стать пятой миссией ракеты Falcon 9.
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