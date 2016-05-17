Hubble получил детальное изображение сейфертовской галактики

Об этом сообщает N+1 со ссылкой NASA.

Галактика NGC 6814 — сейфертовская галактика, такие галактики имеют активное ядро, спектр излучения которого содержит множество ярких широких полос. Это указывает на мощные выбросы газа с высокими скоростями — до нескольких тысяч километров в секунду. Сейфертовскими галактиками является около одного процента наблюдаемых спиральных галактик.

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Галактика NGC 6814, находящаяся в созвездии Орел, демонстрирует очень яркое ядро, которое является переменным источником рентгеновского излучения. В ее рукавах, которые хорошо видны на фотографии, находится большое количество ионизированного газа. В этих облаках идет процесс звездообразования — молодые звезды можно также наблюдать на изображении.