Siemens вышел из телефонного бизнеса

Немецкий концерн Siemens подписал соглашение о продаже своего подразделения по производству радиотелефонов компании Arques Industries, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg. После завершении сделки у Siemens не останется ни одного актива в телекоммуникационном бизнесе.

По условиям соглашения, Arques Industries приобретет 80,2 процента акций Siemens Home and Office Communication Devices (SHO), которое производит беспроводные радиотелефоны стандарта DECT. Других деталей сделки не сообщается. В подразделении работает 2100 человек, а по итогам 2007 года продажи подразделения составили 792 миллиона евро.

Напомним, что 2005 году Siemens продал свое подразделение по производству сотовых телефонов тайваньскому конкуренту BenQ за 350 миллионов евро. По условиям сделки, BenQ будет производить сотовые телефоны под маркой Siemens до 2010 года.

Концерн Siemens был основан в Берлине 160 лет назад и изначально оказывал услуги электротелеграфии, а позже стал заниматься производством телефонных аппаратов. Сейчас Siemens специализируется на электротехнике, электронике, энергетическом оборудовании, машиностроении, медицинском оборудовании и светотехнике.

Компания Arques Industries, штаб-квартира которой расположена в Баварии, специализируется на приобретении у других компании их непрофильных активов. В дальнейшем она пытается развить прибыльный бизнес на их основе.