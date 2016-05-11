Amazon объявил о запуске собственного видеохостинга

Новый сервис является улучшенной версией уже существующего Amazon Direct, передает РБК. Пользователи нового видеосервиса смогут загружать видеоролики собственного производства, выбирая, предоставлять ли бесплатный доступ к ним с просмотром рекламы или же делать их доступными через платную подписку.

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"Мы рады, что теперь создателям видеоконтента будет проще найти свою аудиторию, а аудитории - контент", - отметил вице-президент Amazon Video Джим Фриман.

В 2010 году Amazon также создал студию по производству видеоконтента. Она выпустила в эфир семь сериалов, а также несколько телешоу и детских программ.

Неделю назад Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что видеохостинг YouTube работает над созданием платного сервиса под названием Unplugged, который предоставит пользователям доступ к кабельным каналам, транслируемым через интернет. Как отмечает агентство, сервис расширит доступ пользователей к контенту премиум-класса, что увеличит время просмотра и доходы от нерекламных источников.

Свой первый платный сервис YouTube Red видеохостинг, входящий в Google, которым владеет Alphabet Inc., выпустил осенью 2015 года. Он позволяет пользователям смотреть видео без рекламы.