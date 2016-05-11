Amazon объявил о запуске собственного видеохостинга

14:49, 11 мая 2016
Наука и IT
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Интернет-ретейлер Amazon объявил о запуске собственного видеосервиса Amazon Video Direct. 

pcworld.com

Новый сервис является улучшенной версией уже существующего Amazon Direct, передает РБК. Пользователи нового видеосервиса смогут загружать видеоролики собственного производства, выбирая, предоставлять ли бесплатный доступ к ним с просмотром рекламы или же делать их доступными через платную подписку.

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"Мы рады, что теперь создателям видеоконтента будет проще найти свою аудиторию, а аудитории - контент", - отметил вице-президент Amazon Video Джим Фриман.

В 2010 году Amazon также создал студию по производству видеоконтента. Она выпустила в эфир семь сериалов, а также несколько телешоу и детских программ.

Неделю назад Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что видеохостинг YouTube работает над созданием платного сервиса под названием Unplugged, который предоставит пользователям доступ к кабельным каналам, транслируемым через интернет. Как отмечает агентство, сервис расширит доступ пользователей к контенту премиум-класса, что увеличит время просмотра и доходы от нерекламных источников.

Свой первый платный сервис YouTube Red видеохостинг, входящий в Google, которым владеет Alphabet Inc., выпустил осенью 2015 года. Он позволяет пользователям смотреть видео без рекламы.

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