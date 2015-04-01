Amazon разработал "кнопку" для заказа на дом воды и стирального порошка

Стремясь привлечь новых покупателей товаров для дома, интернет-магазин Amazon разработал устройство, позволяющее одним нажатием кнопки заказывать доставку на дом товаров регулярного спроса, например, стирального порошка или бритвенных лезвий, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Устройство под названием Dash Button может прикрепляться к любым домашним агрегатам вроде холодильника или стиральной машины; нажатие этой кнопки автоматически посылает сигнал в магазин о заказе того или иного товара.

"Кнопка" будет доступна только пользователям премиальной подписки магазина - Amazon Prime.

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Технический гигант недавно предпринял ряд мер по ускорению процесса заказа и доставки товаров.

Услуга Prime Now, которая гарантирует доставку в течение часа ряда повседневных товаров, доступна пока только в четырех американских городах. Компания также тестирует систему доставки товаров при помощи летающих роботов - дронов.

В понедельник компания открыла услугу Amazon Home Services, которая позволяет клиентам заказывать визит на дом мастера по ремонту домашней техники или компьютеров.