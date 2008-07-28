Создан 99-долларовый ноутбук (фото)

Компания Jointech представила ноутбук JL7100 стоимостью 99 долларов, который стал самым дешевым лэптопом в мире, сообщает Engadget. Ранее самым дешевым ноутбуком в мире считался китайский World`s Cheapest Laptop, стоимостью в 130 долларов.

Построен JL7100 на базе чипсета Samsung. Объем его оперативной памяти составляет 64 мегабайта. Такой же объем памяти предусмотрен в ноутбуке для хранения данных. Последняя может быть расширена за счет внешнего USB-накопителя емкостью до 8 гигабайт. О том, какой внутри Jointech JL7100 установлен процессор, не сообщается.

Весит ноутбук 680 граммов, диагональ его экрана равна семи дюймам. Внешне JL7100 повторяет семидюймовый Asus Eee PC 701. Работает JL7100 под управлением Windows CE 5.0.

Помимо операционной системы, на ноутбук предустановлены такие программы, как MS Word Viewer, MS Excel Viewer, MS Powerpoint Viewer, MSN Messenger, Media Player, Image Viewer, Wordpad, PDF Viewer, Calculator, Paint и Internet Explorer.

Также сообщается, что JL7100 оснащен QWERTY-клавиатуру, тачпадом и стереодинамиками. Время работы ноутбука от батареи составляет от четырех часов. В режиме ожидания JL7100 способоне работать до 72 часов от одного заряда аккумулятора. Время полной зарядки аккумулятора - четыре часа. Поставляться ноутбук будет в четырех цветовых вариантах: черном, розовом, белом и голубом.

Ранее идею создания стодолларового ноутбука высказывали представители фонда One Laptop per Child. Цель фонда - обеспечение малоимущей молодежи во всем мире специальной моделью портативных компьютеров, стоимостью 100 долларов за штуку. Ноутбуки, созданные в рамках данной программы, получили название OLPC XO. Они построены на базе процессора AMD с тактовой частотой 500 мегагерц, оснащены 128 мегабайтами оперативной памяти и 512-мегабайтным флеш-диском для хранения информации. В настоящее время XO стоит 188 долларов.

Лента.ру