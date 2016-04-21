На технологической ярмарке в Китае показали "живую" женщину-робота Jiajia (фоторепортаж)
12:17, 21 апреля 2016Наука и IT
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На Международной технологической ярмарке в Шанхае (Китай) 21 апреля показали реалистичного человекоподобного робота Jiajia, который был разработан Университетом науки и технологии Китая.
Робот Jiajia выглядит довольно реалистично / REUTERS
Официальное же представление Jiajia состоялась 15 апреля.
Как отмечает 24tv, робот не только правдоподобно выглядит, она еще и может вступать в диалог с собеседником, отвечать на вопросы и даже шутить. Также Jiajia умеет выражать эмоции.
Над созданием этой модели разработчики работали около 3 лет. Робот является концептуальной разработкой и продавать его не будут.
Как ранее сообщал УНИАН, в Австралии появился робот-доставщик пиццы.
Робот может сам находить дом заказчика и добираться до него при помощи системы GPS-навигации. Объезжать прохожих и различные препятствия ему помогают многочисленные лазерные сенсоры. Пицца во время доставки находится в специальном отделении с подогревом.
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