На технологической ярмарке в Китае показали "живую" женщину-робота Jiajia (фоторепортаж)

Официальное же представление Jiajia состоялась 15 апреля.

Как отмечает 24tv, робот не только правдоподобно выглядит, она еще и может вступать в диалог с собеседником, отвечать на вопросы и даже шутить. Также Jiajia умеет выражать эмоции.

Над созданием этой модели разработчики работали около 3 лет. Робот является концептуальной разработкой и продавать его не будут.

Как ранее сообщал УНИАН, в Австралии появился робот-доставщик пиццы.

Робот может сам находить дом заказчика и добираться до него при помощи системы GPS-навигации. Объезжать прохожих и различные препятствия ему помогают многочисленные лазерные сенсоры. Пицца во время доставки находится в специальном отделении с подогревом.