В Австралии появился робот-доставщик пиццы (фото)

Австралийский филиал компании Domino’s Pizza представил полностью автоматического робота-разносчика пиццы, сообщает Русская служба Би-би-си.

Робот оснащен четырьмя колесами и может развивать скорость до 20 километров в час. Он запрограммирован на движение только по тротуарам и велосипедным дорожкам без выезда на проезжую часть.

Робот может сам находить дом заказчика и добираться до него при помощи системы GPS-навигации. Объезжать прохожих и различные препятствия ему помогают многочисленные лазерные сенсоры. Пицца во время доставки находится в специальном отделении с подогревом.

Читайте такжеBoston Dynamics представила человекоподобного робота нового поколения (видео)

После прибытия робота покупатель должен положить в его купюроприемник нужную сумму денег и ввести код, полученный при оформлении заказа. После этого робот откроет грузовое отделение и позволит забрать оттуда заказ.

Над созданием робота компания работала всего около года. Шасси для него взяли от военной модели, а программную оболочку написали самостоятельно. Создатели робота утверждают, что после многих месяцев испытаний у них не осталось сомнений в способности своего творения справиться с поставленными задачами.