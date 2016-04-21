Microsoft прекращает производство игровых приставок Xbox 360
08:19, 21 апреля 2016Наука и IT
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Компания Microsoft объявила о прекращении производства игровых приставок Xbox 360, выпускавшихся с 2005 года.
REUTERS
Эта модель на протяжении более 10 лет оставалась одной из самых популярных игровых консолей, передает Би-би-си. Как отметил в своем блоге глава подразделения Xbox Фил Спенсер, игроки провели за этим устройством в общей сложности более 78 миллиардов часов.
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Преемником Xbox 360 стала игровая платформа восьмого поколения Xbox 1. В прошлом году Microsoft запустила для нового геймпада программу совместимости с играми Xbox 360.
По словам Спенсера, уже выпущенные приставки Xbox 360 по-прежнему будут поступать в продажу, и компания будет и дальше оказывать техническую поддержку пользователям этой модели.
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