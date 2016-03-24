Игры PlayStation появятся на смартфонах

Развлекательное подразделение Sony, которое с 1 апреля будет называться Sony Interactive Entertainment Inc., в тот же день откроет дочернюю корпорацию ForwardWorks, передает Lenta.ru.

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При этом адаптированные проекты будут доступны лишь для пользователей из стран Азии.

1 марта стало известно о том, что следующая версия прошивки PlayStation 4 позволит транслировать игры с консоли Sony на компьютеры под управлением Windows и Mac OS X.

В ноябре 2015 года Sony подтвердила, что разрабатывает эмулятор для запуска на PlayStation 4 игр, выпущенных на консоли PlayStation 2. Первыми были адаптированы три проекта по вселенной "Звездных войн" - Star Wars: Racer Revenge, Star Wars: Jedi Starfighter и Star Wars: Bounty Hunter.