Instagram увеличит продолжительность видеороликов

05:32, 30 марта 2016
Наука и IT
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Социальная сеть Instagram планирует увеличить длину видеороликов до минуты. 

REUTERS

Об этом во вторник, 29 марта,сообщается в блоге компании, передает Дождь

По словам разработчиков, время, которое пользователи в среднем тратят на просмотр видео в Instagram, за последние полгода выросло на 40%. Более длинные ролики позволят рассказывать истории другого формата.

Кроме того, пользователи iOS смогут склеивать несколько роликов в один, отметили в компании.

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Новые функции появятся у пользователей Instagram начиная с 29 марта и в течении последующих месяцев.

Загрузка видео появилась в Instagram в июне 2013 года. С тех пор лимит в 15 секунд не менялся.

Ранее УНИАН сообщал, что Instagram выпустила приложение Boomerang, предназначенное для создания коротких закольцованных видеороликов

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