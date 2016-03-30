Instagram увеличит продолжительность видеороликов

Об этом во вторник, 29 марта,сообщается в блоге компании, передает Дождь.

По словам разработчиков, время, которое пользователи в среднем тратят на просмотр видео в Instagram, за последние полгода выросло на 40%. Более длинные ролики позволят рассказывать истории другого формата.

Кроме того, пользователи iOS смогут склеивать несколько роликов в один, отметили в компании.

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Новые функции появятся у пользователей Instagram начиная с 29 марта и в течении последующих месяцев.

Загрузка видео появилась в Instagram в июне 2013 года. С тех пор лимит в 15 секунд не менялся.

Ранее УНИАН сообщал, что Instagram выпустила приложение Boomerang, предназначенное для создания коротких закольцованных видеороликов.