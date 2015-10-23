Instagram выпустила приложение для создания коротких закольцованных видео
03:07, 23 октября 2015Наука и IT
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Instagram выпустила приложение Boomerang, предназначенное для создания коротких закольцованных видеороликов.
Длительность видео ограничена одной секундой / mwpdigitalmedia.com
Пресс-релиз появился на официальном сайте компании, передает Лента.ру.
По нажатию кнопки Boomerang делает серию из десяти снимков, а затем самостоятельно объединяет их в мини-клип. Длительность видео ограничена одной секундой, проигрывать его можно как вперед, так и назад.
Создавать учетную запись для использования приложения не нужно. Интерфейс позволяет сразу выкладывать получившийся результат в Facebook или Instagram. Существует также опция для отправки видео в другие социальные сети.
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Boomerang доступна на iOS и Android. Первые пользовательские работы уже появились в интернете.
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