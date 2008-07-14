Microsoft дал Yahoo! сутки на размышление

Yahoo! отклонила новое предложение о покупке, поступившее от Microsoft и миллиардера Карла Икана, сообщается в пресс-релизе Yahoo!. "Этот странный и беспринципный альянс Microsoft и Карла Икана преследует все что угодно, кроме интересов акционеров Yahoo!", - заявил председатель совета директоров интернет-компании Рой Босток.

Microsoft и Икан обратились к руководству Yahoo! в пятницу вечером. Их предложение заключалось в том, что Microsoft выкупит поисковый бизнес Yahoo!, а остальная часть интернет-компании будет реструктурирована. На принятие решения Yahoo! получила менее суток. Как отмечается в пресс-релизе интернет-компании, Microsoft и Икан дали ясно понять, что не собираются вести переговоры по ключевым пунктам своего предложения.

В конце июня Икан призвал Microsoft отказаться от идеи частичной покупки Yahoo! и предложил вернуться к переговорам о поглощении после избрания нового состава совета директоров интернет-компании. Икан, владеющий 4,98 процента акций Yahoo!, заявил, что собирается провести в совет директоров своих кандидатов, более лояльных по отношению к Microsoft, и сменить нынешнего гендиректора Yahoo! Джерри Янга.

В пресс-релизе Yahoo! также отмечается, что Икан еще недавно призывал компанию не продавать поисковое подразделение Microsoft.

Microsoft предпринимает попытки поглощения Yahoo! уже около полугода. Начальной ценой предложения были 44,6 миллиарда долларов, однако руководство интернет-компании ответило отказом. Microsoft предложила поднять сумму сделки на 5 миллиардов долларов, но и эта цена показалась руководству Yahoo! недостаточной.

После провала переговоров между двумя компаниями в дело вмешался Карл Икан. При поддержке группы инвесторов он обвинил руководство Yahoo! в несоблюдении интересов акционеров.

Лента.ру