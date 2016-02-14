Химики открыли легчайший тип водяного льда

Новую форму твердой фазы воды ученые спрогнозировали при помощи компьютерного моделирования с использованием методов молекулярной динамики. Ее природными аналогами авторы называют клатраты, обнаруженные на дне океана и в вечной мерзлоте, передает Lenta.ru.

Читайте такжеNASA сделало снимок сезонного "водопада" на МарсеЭти соединения образованы включением молекул «гостя» в полости кристаллической решетки «хозяев». Ученые показали, что, помещая исходные соединения в замкнутое пространство с низкими температурами и давлением, можно добиться удаления чужеродных молекул.

Это приведет к уменьшению массы исходного соединения при сохранении им прежнего объема, и, как следствие, уменьшению плотности. Полученная таким образом новая форма водяного льда, по заверениям ученых, должна оставаться устойчивой.

Новая форма водяного льда окажется на 25% менее плотной, чем полученное в 2014 году европейскими учеными соединение. Если исследователи получат ее экспериментально, она станет фазой номер XVII кристаллической воды и первой обнаруженной в США со времен Второй мировой войны.