Ученые выяснили, что долгий сон по выходным снижает риск развития диабета

Для исследования были отобраны 19 здоровых молодых людей, передает "Газета.ру". В первом случае им было разрешено проводить в постели восемь с половиной часов в течение четырех ночей. Во втором случае те же добровольцы были лишены долгого сна: им разрешалось спать лишь четыре с половиной часа в течение четырех ночей подряд. Впоследствии им было разрешено наверстать упущенное и в течение двух ночей спать примерно по десять часов. Затем исследователи определяли чувствительность испытуемых к инсулину (один из показателей риска развития диабета).

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После четырех ночей недостаточного сна риск развития диабета у испытуемых увеличился на 16%. Однако после двух ночей продолжительного сна чувствительность к инсулину и риск развития диабета возвращались к значениям, соответствующим суткам с нормальным уровнем сна. Авторы исследования уверяют: это значит, что долгий сон по выходным полезен для здоровья и снижает риск развития диабета второго типа.

Примечательно, что недавно было опубликовано исследование, которое свидетельствует об опасности долгого сна на выходных. По мнению ученых из США, такая привычка чревата увеличенным риском развития диабета, ожирения и болезней сердца и сосудов. Каким из ученых верить, а каким нет - решать вам.