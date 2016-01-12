Ученые: развитие многоклеточной жизни стало возможным благодаря одной мутации

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

К такому выводу пришли ученые из Орегонского университета в США, изучавшие одноклеточных эукариот под названием хоанофлагеллаты (воротничковые жгутиконосцы). "Это было шоком, - сказал изданию один из соавторов открытия биохимик Кен Прехода. - Если бы вы спросили любого человека в нашей команде, допускают ли они, что за все это отвечает одна мутация, вам бы ответили, что это не представляется возможным".

На самом деле, как поясняет газета, мутация была необходимой, но не достаточной. То есть сама по себе она не могла бы обеспечить скачок в развитии от простейших к многоклеточным организмам, но без нее такой скачок не мог бы произойти. И теперь, согласно публикации, она присутствует "в геномах всех животных и их близких одноклеточных родственников", включая эукариоты - живые организмы, клетки которых содержат ядро.

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Суть мутации, по словам The Washington Post, заключалась в перепрограммировании протеинов определенного типа. Те изначально выполняли функции ферментов, ускоряющих химические реакции в клетках, а стали, по современной терминологии, "доменами взаимодействия". То есть они приобрели способность коммуникации и связки с другими протеинами, что в дальнейшем и проложило путь к объединению клеток в сложные системы.

"Любые последующие примеры клеточного взаимодействия - от трилобитов 500 млн лет назад до динозавров, шерстистых мамонтов и нас с вами, - вероятно, полагались на эту или другую такую же мутацию", - пишет газета. Отчет о работе опубликован в сетевом научном издании eLife.

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