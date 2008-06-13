Атомная энергетика - опора стратегического развития Украины

Украина до 2030 года должна увеличить производство атомной энергии до 219 млрд. кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила в Запорожье на совещании о ситуации и перспективах развития ядерной энергетики и атомной промышленности Украины.

«Атомная энергетика является надеждой, опорой, стратегией и, собственно, всем лучшим, что есть для Украины и ее стратегического, перспективного развития», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что сегодняшняя ситуация демонстрирует, что цены на атомную энергию наиболее предсказуемы.

По ее словам, до 2030 года производство атомной энергии должно увеличиться с 88,8 млрд. кВт/ч до 219 млрд. кВт/ч в год, в то время как общее производство электроэнергии должно увеличиться с 189 млрд. до 420 млрд.

«Если нам не начать сегодня исправлять то, что мы потеряли, как минимум, за 5 лет, нам будет очень сложно двигаться к этим показателям», - подчеркнула премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день доля производства атомной энергии в Украине составляет около 50%, однако «этого недостаточно, чтобы уверенно смотреть вперед».

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По оперативным данным, в январе-мае текущего года АЭС Украины увеличили производство электроэнергии на 0,32%, или на 132 млн. кВт/ч - до 40 млрд. 732 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

В мае т.г. атомные электростанции Украины сократили выработку электроэнергии на 2,4%, или на 182 млн. кВт/ч - до 7 млрд 328 млн. кВт/ч, по сравнению с апрелем 2007 года.

По сравнению с апрелем, в мае АЭС Украины сократили производство электроэнергии на 3,9%, или на 297 млн. кВт/ч.

Доля атомных электростанций в отечественном производстве электроэнергии в январе-мае т.г. составила 47,7% общего объема выработки, в мае – 48,1%.

В январе-мае 2008 года произошло 11 учетных нарушений в работе АЭС против 8 нарушений в январе-мае 2007 года.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС за 5 месяцев 2008 года, по предварительным данным, составила 149,731 млн. кВт/ч.