Ученые создали уникальную цифровую камеру без линз (фото, видео)

Исследователи из Университета Уильяма Марша Райса разработали прототип плоской безлинзовой цифровой камеры под названием FlatCam.

С докладом авторы выступят в декабре на Extreme Imaging Workshop в Чили, с кратким описанием принципа работы FlatCam можно ознакомиться на сайте университета, пишет N+1.

FlatCam представляет собой матрицу, на которую наложена специальная маска с множеством отверстий. Маска превращает FlatCam в массив пинхол-камер, а для получения приемлемого вида снимка данные с оптического сенсора подвергаются программной обработке на компьютере.

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Созданные вручную прототипы камеры позволяют получить в течение нескольких секунд изображение разрешением 512×512 пикселей, однако разработчики уверены, что при более совершенном алгоритме декодирования можно значительно ускорить получение результата и даже вывести превью в режиме реального времени.

Как отмечают разработчики, главное преимущество FlatCam - отход от традиционного использования линз, что позволяет существенно уменьшить и удешевить конечную стоимость камеры. При этом многие современные мобильные телефоны достаточно мощны, чтобы обрабатывать поступающие данные и восстанавливать изображение.