Ученые зафиксировали первый случай "заражения" человека раком

Как передает Naked Science, при обследовании у 41-летнего мужчины нашли опухоли, похожие на рак, но слишком маленькие для раковых клеток человека. Выяснилось, что эти опухоли передались от карликовых ленточных цепней.

Исследование под авторством ученых из Центров контроля и профилактики заболеваний США показало, что раковые клетки, возникшие в карликовом цепне (Hymenolepis nana), перешли в организм хозяина – 41-летнего мужчины, иммунитет которого был ослаблен ВИЧ-инфекцией.

Читайте такжеУченые выявили взаимосвязь между ростом человека и риском рака

Мужчина из города Медельин в Колумбии обратился к врачу с жалобами на лихорадку, кашель, усталость и потерю веса – все эти симптомы сохранялись на протяжении нескольких месяцев. Исследование показало, что у пациента опухоли в легких, печени, надпочечниках, лимфатических узлах. Наросты выглядели как раковые опухоли, но раковые клетки были слишком маленькими для раковых клеток человека.

Результаты анализа ДНК поразили ученых. Оказалось, что раковые клетки передались человеку от карликовых ленточных червей – карликового цепня. Известно, что рак другим животным могут передавать собаки, тасманийский дьявол и моллюски, но это первый случай «заражения» раком от паразитов человека, говорят ученые. Результаты исследования вызвали опасения медиков: люди с ослабленной иммунной системой подвергаются риску заболеть подобного рода раком. Особенно высок риск в менее развитых странах, где широко распространен карликовый цепень.

Читайте такжеЖивотный вирус лейкоза назвали вероятной причиной появления рака у людей

«Мы были поражены, когда нашли этот новый тип рака, который передается от ленточных червей человеку. Это редкость, но тем не менее этот паразит распространен во всем мире, и миллионы людей страдают заболеваниями типа ВИЧ, которые ослабляют их иммунную систему. Это, безусловно, заслуживает изучения», - сказал ведущий автор исследования Атис Мюленбахс.

Похожий, но неподтвержденный случай произошел в январе 2013 года, когда врачи из Колумбии обратились в Центры контроля и профилактики заболеваний США с просьбой помочь в диагностике необычных опухолей в легких и лимфатических узлах пациента. Опухоли были похожи на рак человека, но клетки были слишком маленькие – примерно в 10 раз меньше раковых клеток человека. После десятка тестов медики нашли ДНК карликового цепня в опухолях мужчины. К сожалению, через 72 часа после анализа пациент скончался. Карликовый цепень поражает до 75 миллионов человек, являясь таким образом самым распространенным паразитом.

Читайте такжеМобильные телефоны, планшеты и ноутбуки способны вызвать рак кожи