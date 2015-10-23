Мировые продажи смартфонов Microsoft упали более чем на 50%

Об этом пишет РБК.

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По информации издания, выручка Microsoft от продажи смартфонов снизилась на 54% (с поправкой на курсовую разницу; без нее падение составило 58%), следует из финансовой отчетности корпорации Microsoft за III квартал 2015 года (закончился 30 сентября).

С июля по сентябрь компания продала 5,8 млн смартфонов Lumia и 25,5 млн аппаратов других марок (non-Lumia phones; в эту категорию попадают, например, смартфоны, которые выпускает тайваньская Acer). Для сравнения: за тот же период прошлого года их продажи составили 9,3 млн и 42,9 млн соответственно. Выручка Microsoft от продаж смартфонов за отчетный период составила $1,5 млрд.

В Microsoft падение выручки объясняют реструктуризацией компании: новая стратегия подразумевает ставку на премиальный сегмент и сокращение числа моделей телефонов.

Microsoft резко сократит модельный ряд смартфонов и не будет выпускать отдельные смартфоны для разных государств, сообщало в июле агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Компания разделит линейку Lumia на три категории — устройства для работы, недорогие смартфоны и аппараты с топовыми характеристиками. В каждой категории компания будет выпускать не более одной-двух моделей в год.