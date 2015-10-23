Facebook запустил функцию расширенного поиска

Поиск будет охватывать более 2 трлн публикаций. У пользователей соцсети будет возможность производить поиск не только по страницам и профилям друзей, но и по всем публикациям, передает Lenta.ru.

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При вводе текста в окне поиска пользователям будут выдаваться персонализированные подсказки. Результаты поиска будут сортироваться по релевантности, при этом в приоритете окажутся публикации надежных источников, затем будут отображаться сообщения тех, на кого оформлена подписка, затем популярные цитаты и в конце - остальные публикации.

Как отмечает издание Business Insider, новая функция призвана составить конкуренцию Google, так как благодаря расширенному поиску пользователям не надо будет обращаться к поисковику, чтобы найти информацию по интересующим их вопросам.

Кроме того, данная функция является расширенным аналогом новостного сервиса Moments, который недавно был запущен в Twitter и позволяет пользователям находить самые важные твиты и информацию о событиях, заслуживающих внимания в реальном времени.