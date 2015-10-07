Китай запустил четыре спутника для фотографирования поверхности Земли

Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на сайт nasaspaceflight.com.

Ракета Long March 2D со спутниками стартовала в 07:13 по Киеву с площадки 603 космодрома Цзюцюань, расположенного на краю пустыни Бадын-Джаран в низовьях реки Хэйхэ в провинции Ганьсу.

Запущенные спутники Jilin-1, Lingqiao-A, Lingqiao-B и LQSat дистанционного зондирования Земли является первой китайской спутниковой разработкой, предназначенной для коммерческого использования. Их разработала компания Chang Guang Satellite Technology в сотрудничестве с учеными Китайской академии наук.

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Аппарат Jilin-1 предназначен для фотографирования поверхности Земли. Спутники Lingqiao-A и Lingqiao-B позволяют проводить видеосъемку в разрешении 4K. Микроспутник LQSat предназначен для тестирования перспективных технологий.

Двухступенчатая ракета Long March 2D относится к семейству Long March, для которого произведенный пуск стал 213-м. С этого космодрома носитель запускается в 80-й раз, в этом году — 3-й. Всего Китай в 2015 году произвел 10 пусков ракет-носителей.