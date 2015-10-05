Астрономы получили снимок галактики Сомбреро

Размер галактики составляет 50 тыс. световых лет и ее можно наблюдать с Земли даже в небольшой телескоп, передает ZN.UA. Для жителей нашей планеты галактика открывается с эффектного ракурса - с ребра.

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На представленном снимке ярко светится в инфракрасных лучах темный пылевой пояс, который закрывает среднюю часть Сомбреро, если смотреть на нее в видимом свете. Изображение было получено путем совмещения данных, переданных с двух космических телескопов – "Спитцера" и "Хаббла".