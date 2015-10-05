Астрономы получили снимок галактики Сомбреро
11:46, 05 октября 2015Наука и IT
1292 0
Астрономы получили снимок галактики Сомбреро, которая находится на расстоянии 28 млн световых лет от Земли в созвездии Девы.
На снимке ярко светится в инфракрасных лучах темный пылевой пояс / NASA
Размер галактики составляет 50 тыс. световых лет и ее можно наблюдать с Земли даже в небольшой телескоп, передает ZN.UA. Для жителей нашей планеты галактика открывается с эффектного ракурса - с ребра.
Читайте такжеNASA получила снимок необычной спиральной галактики
На представленном снимке ярко светится в инфракрасных лучах темный пылевой пояс, который закрывает среднюю часть Сомбреро, если смотреть на нее в видимом свете. Изображение было получено путем совмещения данных, переданных с двух космических телескопов – "Спитцера" и "Хаббла".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter