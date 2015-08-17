КНР провела наземные испытания силовой установки ракеты-носителя

Китайские ученые успешно провели последние наземные испытания силовой установки ракеты-носителя "Чанчжэн-5", разрабатываемой для программы КНР по освоению Луны "Чанъэ".

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Государственная администрация КНР по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны (SASTIND) сообщила, что тест стал хорошей подготовкой перед запуском ракеты-носителя в следующем году. Силовая установка использует нетоксичный и не загрязняющий окружающую среду сжиженный пропеллент. Выводимая масса полезной нагрузки "Чанчжэн-5" составляет 14 тонн", - сообщает издание.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").

Отмечается, что Китай планирует в 2017 году осуществить с космодрома Вэньчан запуск спутника "Чанъэ-5", чья миссия заключается в посадке на Луну, сборе образцов лунного грунта и возвращении на Землю.

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В декабре 2014 года Китайское объединение космических технологий (КОКТ) сообщило, что КНР планирует за 15 лет полностью перевести свои ракеты-носители на чистые источники энергии и осуществить первый полет подобного аппарата в ближайшие два года.