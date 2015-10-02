Apple подала заявку на патент для "умного кольца"

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на The Verge.

Новое устройство, согласно описанию в заявке, подразумевает тактильную связь с владельцем, с помощью которой он будет получать уведомления. Также в кольце может быть встроенный микрофон для голосовых команд. Кроме того, предполагается, что гаджет сможет распознавать написанный владельцем текст по движению руки.

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Между тем, как отмечает The Verge, это только заявка на патент, и она очень мало говорит о планах Apple. Издание напоминает, что многие из патентов Apple не стали узнаваемыми продуктами, поэтому рано полагать, что компания ставит «умное кольцо» в производство.

В заявке Apple говорится, что использование современных устройств с сенсорным экраном может быть неудобным или неэффективным для определенных задач и приложений. Это предполагает, что «умное кольцо» подойдет человеку, который уже что-то делает своими руками или устает от длительного использования девайса большего размера.

Кроме того, отмечает Apple, свет от сенсорного экрана в определенных условиях может быть неуместным или даже опасным, если он выдает местонахождение пользователя. Поэтому есть потребность в более сдержанном, безопасном и эргономичном способе воздействия с сенсорными экранами или панелями.

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Заявка на патент для «умного кольца» говорит о том, что смартфоны подводят во многих важных моментах, когда маленькое устройство не подведет. На рынке уже есть несколько «умных колец», хотя они в значительной степени нужны для того, чтобы управлять телефонами и другой электроникой с помощью Bluetooth. Ни одно из них, как отмечает The Verge, не кажется таким надежным, как устройство, описанное в заявке Apple.

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