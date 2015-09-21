Apple запускает производство новых дисплеев iMac

21,5-дюймовое устройство будет обладать разрешением экрана 4К, сообщает Іphones.ru.

"Неназванный источник из Тайваня, близкий к производителю комплектующих для iMac, сообщает о старте производства новых 21,5-дюймовых дисплеев с разрешением 4К (4096 x 2304 пикселей)", - говорится в сообщении.

Плотность пикселей составит 218 пикселей на дюйм, аналогично 27-дюймовому iMac с разрешением 5К. Первоначальные поставки новых дисплеев оцениваются в количестве от 1,4 миллиона до 1,5 миллиона единиц.

"В обновленном iMac ожидается увеличение вычислительной и графической производительности благодаря новейшим процессорам от Intel Skylake. Внешний дизайн устройства останется неизменным", - отмечается в статье.

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Производство нового экрана с разрешением 4К выглядит логичным продолжением обновления дисплеев всей линейки продуктов iMac. Анонс нового 21,5-дюймового устройства ожидается в 4 квартале этого года.