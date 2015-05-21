Apple начала продавать новые MacBook Pro

Устройство снабдили трекпадом Force Touch, который поддерживает ряд новых жестов, включая нажатие с усилием, пишет ТСН.

Также у него установлена более быстрая флэш-память и аккумуляторы с увеличенным временем автономной работы. Повышена производительность дискретной графики.

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Дополнительно Apple представила новую модификацию 27-дюймового iMac с дисплеем Retina 5K, 4-ядерным процессором и графикой AMD.

Напомним, что в марте Apple обновила конфигурацию ноутбуков Macbook Air и 13-дюймового Macbook Pro c дисплеем Retina. Предыдущее обновление 15-дюймовых MacBook Pro c дисплеем Retina вышло в 2014 году.