Apple начала продавать новые MacBook Pro
02:19, 21 мая 2015Наука и IT
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Компания Apple начала продажи обновленной модели 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с дисплеем Retina.
REUTERS
Устройство снабдили трекпадом Force Touch, который поддерживает ряд новых жестов, включая нажатие с усилием, пишет ТСН.
Также у него установлена более быстрая флэш-память и аккумуляторы с увеличенным временем автономной работы. Повышена производительность дискретной графики.
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Дополнительно Apple представила новую модификацию 27-дюймового iMac с дисплеем Retina 5K, 4-ядерным процессором и графикой AMD.
Напомним, что в марте Apple обновила конфигурацию ноутбуков Macbook Air и 13-дюймового Macbook Pro c дисплеем Retina. Предыдущее обновление 15-дюймовых MacBook Pro c дисплеем Retina вышло в 2014 году.
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