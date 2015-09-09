Американские ученые разработали "притягивающие" раковые клетки имплантаты

Исследователи надеются, что подобные изделия помогут врачам на ранних стадиях выявлять распространение опухоли. Пока изобретение опробовали лишь на мышах, сообщает Русская служба ВВС.

Испытания показали, что эти имплантаты не позволяют отдельным раковым клеткам проникать в другие части организма, где могут развиться другие опухоли, как бы "всасывая" их.

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Исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

По данным британской благотворительной организации Cancer Research UK, девять из десяти смертей от рака происходят именно из-за того, что опухоль распространяется на другие части организма.