Ученые выяснили, почему родинки не превращаются в раковые опухоли меланомы

Американские генетики выяснили, что родинки, представляющие собой небольшие доброкачественные опухоли, прекращают свой рост и не превращаются в очаг рака кожи благодаря вырабатываемому их клетками белку p15, который заставляет их прекратить деление.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Cancer Discovery.

"Мутация в гене BRAF, которая вызывает рост родинок, в добавок к этому заставляет клетки выделять и молекулы белка p15, подавляющего рост раковых опухолей, который играет роль молекулярного "тормоза", останавливающего деление клеток. Деление является, по сути, главной вещью, которая отличает меланому, рак кожи, от родинок. Если клетки родинки теряют этот "тормоз", они могут превратиться в рак", — объясняет Тодд Ридки (Todd Ridky) из университета штата Пенсильвании в Филадельфии (США).

Ридки и его коллеги пришли к такому выводу, экспериментируя с кусочками своеобразной "искусственной" человеческой кожи, выращенной в пробирке, клетки которой были получены из нормальных родинок людей и меланомных опухолей. Кусочки такой кожи ученые пересаживали в тело мышей и смотрели за тем, превращались ли они в раковые опухоли.

Как показали эти эксперименты, повреждения одного лишь гена BRAF было недостаточно для развития меланомы –рост раковых опухолей был возможен только в том случае, если в "бунтующих" меланоцитах – пигментных клетках кожи – отсутствовали молекулы белка-"стража" р15. В противном случае рост и деление меланоцитов прекращались, когда их колония достигала размера в несколько миллиметров.

Сравнив содержимое пигментных клеток в родинках и чистой коже, ученые с удивлением обнаружили, что в первых содержится в 140 раз больше молекул р15, а раковых культурах этот белок полностью отсутствовал.

Дальнейшие опыты показали, что это происходит по той причине, что мутация BRAF заставляет клетки кожи выделять огромное количество сигнального белка TGF-бета, который управляет процессами их роста и самоуничтожения. Когда концентрация этого вещества в коже достигает некой критической отметки, p15 "включается" и начинает тормозить деление клеток.

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Эта особенность процесса образования родинок, как объясняют ученые, одновременно объясняет то, почему родинки успевают вырасти до видимых размеров, и почему все они различаются по форме и размерам. Как полагают Ридки и его коллеги, поломка p15 может быть связана и с другими видами рака, что они проверят в ближайшем будущем.