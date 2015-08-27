На Солнце произошло 12 мощных вспышек
13:02, 27 августа 2015Наука и IT
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Российские астрофизики зафиксировали 25 августа 12 вспышек на Солнце среднего класса С.
На диске Солнца наблюдалось две группы пятен / ТСН
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Гелиогеофизическую службу ФГБУ "ИПГ".
«На диске Солнца наблюдалось две группы пятен. В группе 2403 (S15W31) зарегистрировано в рентгеновском диапазоне 12 вспышек класса С», — говорится в сообщении.
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В ИПГ отмечают, что 26 августа на Земле началась очередная магнитная буря.
Согласно прогнозу, 27 августа вспышечная активность на Солнце ожидается умеренная, есть вероятность вспышек Х класса, в том числе протонных, геомагнитное поле может быть спокойным, но неустойчивым.
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