На Солнце произошло 12 мощных вспышек

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Гелиогеофизическую службу ФГБУ "ИПГ".

«На диске Солнца наблюдалось две группы пятен. В группе 2403 (S15W31) зарегистрировано в рентгеновском диапазоне 12 вспышек класса С», — говорится в сообщении.

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В ИПГ отмечают, что 26 августа на Земле началась очередная магнитная буря.

Согласно прогнозу, 27 августа вспышечная активность на Солнце ожидается умеренная, есть вероятность вспышек Х класса, в том числе протонных, геомагнитное поле может быть спокойным, но неустойчивым.