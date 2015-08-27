На Солнце произошло 12 мощных вспышек

13:02, 27 августа 2015
Наука и IT
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Российские астрофизики зафиксировали 25 августа 12 вспышек на Солнце среднего класса С.

ТСН

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Гелиогеофизическую службу ФГБУ "ИПГ".

«На диске Солнца наблюдалось две группы пятен. В группе 2403 (S15W31) зарегистрировано в рентгеновском диапазоне 12 вспышек класса С», — говорится в сообщении.

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В ИПГ отмечают, что 26 августа на Земле началась очередная магнитная буря.

Согласно прогнозу, 27 августа вспышечная активность на Солнце ожидается умеренная, есть вероятность вспышек Х класса, в том числе протонных, геомагнитное поле может быть спокойным, но неустойчивым.

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