Магнитная буря на Земле началась раньше, чем ожидали ученые

Магнитная буря началась на Земле 15 августа после выброса корональной массы на Солнце 12 августа, направленного в сторону нашей планеты, сообщил РИА Новости представитель Гелиогеофизической службы ФГБУ ИПГ.

Ранее сообщалось, что в юго-западном квадранте видимого диска Солнца 12 августа в 17.48 зарегистрирован выброс корональной массы. Он сопровождал распад солнечного волокна и длительную (141 минута) вспышку (класса) B 7.0 (S27W27, время максимума 18.26 ). СМЕ (корональный выброс массы) имеет компоненту, направленную в сторону Земли.

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По словам представителя ИПГ, ученые ожидали магнитную бурю на Земле поздним вечером 15 августа или 16 августа, но приборы фиксируют ее начало уже в данный момент.

Справка. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Мощные вспышки при определенных условиях, одним из которых является направленность вспышки в сторону нашей планеты, могут привести к магнитным бурям на Земле.