ESA создало трехмерную карту кометы Чурюмова-Герасименко (фото)

Сайт проекта позволяет увидеть в деталях трехмерную модель кометы, а также узнать расположение отдельных именных регионов на ее поверхности, сообщает Nplus1.ru

Отмечается, что модель включает привычные функции, позволяющие вращать и приближать модель кометы, а также переключаться между изображением рельефа и расположением регионов.

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«Но кроме этого, пользователь может переключиться в режим взаимодействия с базой данных, содержащей почти семь тысяч фотографий NAVCAM «Розетты». В этом режиме в трехмерной модели появляются точки орбиты космического аппарата, с которых производилась съемка кометы. При нажатии на точку появляется соответствующий ей снимок NAVCAM, который можно загрузить на компьютер», - говорится в сообщении.

По словам представителей агентства, идея создания интерактивной карты кометы появилась в августе прошлого года, когда стало понятно, что она обладает сложной формой. Первый вариант карты был создан Маттиасом Мальмером, энтузиастом астрономии из Швеции. У создателей этой моделью возникла идея объединить трехмерное изображение с базой данных NAVCAM и нанести на модель карту регионов.

Публикацию модели ESA приурочила к прохождению кометой перигелия. Сегодня, в 05:02 по Киеву 67P пролетела в самой близкой точке своей орбиты к Солнцу, в 185 миллионах километров от светила. Это положение соответствует примерно середине между орбитами Земли и Марса. По словам представителей центра управления полетами, все системы «Розетты» работают нормально.

На поверхности кометы выделяют ряд регионов, отличающихся по своему рельефу. Наряду со скалистыми регионами Хатор и Бастет на 67P есть равнинные участки Имхотеп и Эш, а также понижения (Хатмехит). Имена объектам даны в честь божеств египетской мифологии.