Ученые выяснили, что грунт кометы Чурюмова-Герасименко состоит из пористого льда

Грунт кометы Чурюмова-Герасименко состоит из пористого льда, который по структуре очень похож на плохо пропеченный пирог — таковы первые результаты изучения состава поверхности кометы, сообщил в среду участник научной миссии "Розетта", профессор Геттингенского университета Вальтер Арнольд (Walter Arnold), передает РИА Новости.

Зонд "Розетта" для исследования кометы 67P Чурюмова-Герасименко отправился в космос более десяти лет назад, в марте 2004 года. Спускаемый модуль "Фила" (Philae) "Розетты" 12 ноября совершил историческую посадку на эту комету. Спустя сутки "Фила" начал собирать данные о составе кометного грунта.

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"Вся комета состоит изо льда и замерзшей двуокиси углерода. Грунт покрыт значительным слоем пыли — в месте, где сел зонд, толщина слоя пыли составляет 20 сантиметров. Лед пористый, как не очень хорошо пропеченный пирог. Частички льда плохо друг с другом "сварены"", — сказал профессор на встрече со студентами Томского политехнического университета.

Позже ученый пояснил, что исследователи уже обладают информацией о составе грунта, но не стал озвучивать подробности, отметив, что этого нельзя делать до публикации в научном журнале.

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Ученые измерили плотность грунта — она составляет около 400 килограммов на кубический метр. Для сравнения, плотность воды составляет 1000 килограммов на кубометр.

Кроме того, ученые, по словам профессора, подтвердили, что на комете есть органические соединения. "Вопрос дальнейших исследований в том, насколько сложные эти органические соединения и могли ли они зародить жизнь", — рассказал он студентам.