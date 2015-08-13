Ученые обнаружили самую маленькую из всех известных черную дыру

По мнению ученых, она может рассказать о том, как большие черные дыры и галактики, в которых они располагаются, образовались более 13 миллиардов лет назад. Об том сообщает ZN.ua со ссылкой на официальный сайт NASA

По мнению ученых, масса этой черной дыры примерно в 50 тысяч раз превосходит массу Солнца. То есть она почти в 2 раза меньше черной дыры, которая считалась самой маленькой ранее.

Черная дыра, названная RGG 118, располагается в 340 миллионах световых лет от Земли.

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По мнению ученых, открытие такой маленькой массивной черной дыры является очень важным, поскольку оно может помочь исследователям изучить то, каким образом черные дыры растут на протяжении своего существования.

Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики нашли в относительно небольшой галактике, существовавшей на заре жизни Вселенной, уникальную сверхмассивную черную дыру с аномально высокой массой, заставившей ученых усомниться во всех современных теориях о жизни галактик.