Станция Dawn сделала наилучший снимок таинственных пятен на планете Церера

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт NASA.

Изображение получено станцией 16 мая этого года, когда она находилась на расстоянии 7,2 тысячи километров от карликовой планеты. На нем видна группа ярких пятен.

Ученые полагают, что пятна в районе северного полюса Цереры образованы в результате отражения солнечного света льдом. Однако астрономы до сих пор точно не знают природы данных пятен.

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Dawn к 6 июня 2015 года должна оказаться на расстоянии 4,4 тысячи километров от Цереры, где пробудет до 30 июня, после чего начнет дальнейшее приближение к ней.

Основная цель миссии Dawn заключается в исследовании Цереры и астероида Веста, вблизи которого аппарат находился с августа 2011-го в течение года. За это время станция произвела съемку поверхности астероида, позволяющую создать первую высокоточную карту данного космического тела.

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Станция Dawn достигла Цереры 6 марта 2015 года примерно в 05:39 по тихоокеанскому времени. Сам зонд был запущен 27 сентября 2007-го с помощью ракеты-носителя Delta 2 с космодрома на мысе Канаверал. Стоимость проекта составляет около полумиллиарда долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA объявило конкурс на лучший проект колонизации Марса.