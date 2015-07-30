Вышла вторая часть игры Angry Birds

Основной механизм и сюжет игры по сравнению с первой частью не сильно изменились. Пользователям по-прежнему предлагается разрушать замки, населенные вороватыми кабанами, с помощью птиц-камикадзе, пишет русская служба Би-Би-Си.

Также сиквел может похвастаться улучшенной графикой и саундтреком.

На презентации Angry Birds 2 исполнительный глава Rovio Пекка Рантала сообщил, что новая версия разрабатывалась на протяжении последних трех лет.

"Она имеет новые стратегические решения и новых героев, ежедневные схватки и многое другое", - заметил он.

В магазинах приложений пользователей, собирающихся купить игру, предупреждают о том, что часть контента в ней платная.

Читайте такжеУченые выяснили, что игра в "Тетрис" помогает справиться с посттравматическим стрессомОригинальная Angry Birds вышла в 2009 году и стала одним из самых популярных мобильных приложений в истории. Всего за время существования Angry Birds её скачали 2,5 млрд пользователей. Помимо собственно игры под брендом Angry Birds сегодня продаются канцелярские принадлежности, посуда, одежда и игрушки.

В 2014 году доходы Rovio составили 158,3 млн долларов, что на 9% ниже, чем в предыдущем.