Ученые заявили об опасности создания роботов-убийц

Более тысячи инженеров и исследователей подписали открытое письмо об этом, сообщает Русская служба ВВС.

«Если какая-либо крупная военная держава попытается вырваться вперед в развитии оружия с искусственным интеллектом, то глобальная гонка вооружений практически неизбежна. Конечная точка этой технологической траектории очевидна: автономное оружие станет завтрашним "Калашниковым"», — отмечается в документе.

Авторы письма призывают отказаться от использования ИИ при создании боевой техники. Они предупреждают, что гонка подобных вооружений приведет к непредсказуемым последствиям.

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Вопрос о создании боевых роботов обсуждался в ООН. Международная организация рассматривает возможность запрета определенных типов автономных боевых систем.

Среди подписавших послание — известный физик и космолог Стивен Хокинг, предприниматель Элон Маск и один из основателей компании Apple Стив Возняк. Документ планируется передать делегатам международной конференции по искусственному интеллекту в Буэнос-Айресе.