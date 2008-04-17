Специалисты NASA опровергли школьника

Специалисты NASA объявили о том, что их расчеты вероятности столкновения астероида Апофис с Землей в 2036 году верны, и она составляет 1/45000, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. Таким образом, в космической службе США опровергли расчеты, сделанные тринадцатилетним немецким вундеркиндом, согласно которым вероятность этого события в сто раз выше.

Специальное заявление NASA было сделано 16 апреля в связи с появившейся в немецкой газете Potsdamer Neuerster Nachrichten статье, в которой сообщалось, что 13-летний немецкий школьник Нико Маркуард (Nico Marquardt) опроверг выкладки американских ученых.

"Служба изучения околоземных объектов не изменила своих оценок, согласно которым вероятность воздействия на землю астероида Апофис в 2036 году крайне низка (1/45000)", - говорится в документе. Также в нем содержится опровержение информации, опубликованной в ряде газет, о том, что в NASA якобы признали факт ошибки в собственных вычислениях.

Подсчеты немецкого школьника основывались на предположении, что астероид может столкнуться с одним из естественных спутников Земли в 2029 году. Однако, как утверждают в NASA, в 2029 году астероид будет пролетать вдали от основного кольца спутников, и вероятность такого столкновения "крайне мала".