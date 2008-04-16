13-летний школьник нашел ошибку в расчетах NASA

13-летний немецкий школьник Нико Маркардт (Nico Marquardt) нашел ошибку в расчетах NASA, сообщает France Presse со ссылкой на немецкую газету Potsdamer Neueste Nachrichten. Мальчик использовал данные Потсдамского института астрофизики, выяснив, что вероятность столкновения астероида Апофис (Apophis) с Землей в 2029 году больше, чем предсказывало NASA.

Как ранее сообщало космическое агентство, астероид Апофис подойдет к Земле на опасно близкое расстояние (около 32,5 тысяч километров) 13 апреля 2029 года. Если астероид пройдет через так называемую "гравитационную замочную скважину" (диаметром около 400 метров) и изменит свою траекторию, он может упасть на Землю при следующем сближении с планетой в 2036 году.

NASA предсказывало, что вероятность этого события составляет не более одной сорокапятитысячной. Однако, согласно расчетам Маркардта, которые эксперты признали верными, действительная вероятность в сто раз больше. Мальчик подсчитал, что существует дополнительная вероятность столкновения космического тела с одним из более 40 тысяч спутников Земли и связанного с этим изменения траектории полета Апофиса.

И эксперты, и немецкий школьник сходятся во мнении, что если Апофис столкнется с нашей планетой, то после его прохождения через атмосферу образуется огненный шар диаметром около 320 метров, который, вероятнее всего, упадет в Атлантический океан. В результате возникнет гигантское цунами, которое затопит большую часть побережий и внутренние территории прибрежных стран. Кроме того, поднимется плотное облако пыли, которое заслонит солнечный свет более чем на год.

Летом 2007 года британская компания "Астриум" спроектировала аппарат "Апекс", который может помочь предотвратить вероятную катастрофу. Согласно проекту, аппарат может приблизиться к Апофису в 2014 году и вращаться вокруг него, собирая необходимую информацию, используя которую можно будет изменить орбиту астероида.

Лента.ру