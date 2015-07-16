Поверхность спутника Плутона состоит из залежей водяного льда
Поверхность одного из спутников Плутона, Гидры, оказалась необычно блестящей, что говорит о том, что почти вся луна состоит из залежей водяного льда.
Об этом заявил один из руководителей проекта New Horizons Уильям Гранди, передают РИА Новости.
Первые фотографии Гидры, одного из самых небольших спутников Плутона, показали, что эта луна обладает крайне вытянутой и неправильной формой – 46 километров в длину и 30 километров в ширину – что делает ее одновременно похожей на картошку и комету Чурюмова-Герасименко, которую сейчас изучает зонд "Розетта".
Судя по очень высокому альбедо (отражающей способности) – около 40% — поверхность Гидры практически целиком состоит из водяного льда и других форм замороженной материи.
Читайте такжеNASA: спутники Плутона находятся в хаотичном движении (видео)
Ранее УНИАН сообщал, что NASA представило первые снимки Плутона, сделанные после пролета мимо него автоматической межпланетной станции New Horizons.