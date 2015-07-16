NASA опубликовало первые снимки поверхности Плутона
NASA представило первые снимки Плутона, сделанные после пролета мимо него автоматической межпланетной станции New Horizons.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт космического агентства.
Снимки, как отметили в NASA, были сделаны в высоком разрешении — три метра в одном пикселе.
Аппарат, пролетевший всего в 12,5 тысячах километров от планеты, прислал не только цветные и черно-белые изображения, но и измерения температуры, а также первичные спектральные данные о составе атмосферы карликовой планеты.
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Отмечается, что на фото видны горы высотой до трех с половиной километров, свидетельствующие о геологической активности Плутона.
Ранее УНИАН сообщал, что космический аппарат NASA New Horizons добрался до карликовой планеты Плутон и пролетел всего в 12,5 тыс. км от ее поверхности.