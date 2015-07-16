NASA опубликовало первые снимки поверхности Плутона

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт космического агентства.

Снимки, как отметили в NASA, были сделаны в высоком разрешении — три метра в одном пикселе.

Аппарат, пролетевший всего в 12,5 тысячах километров от планеты, прислал не только цветные и черно-белые изображения, но и измерения температуры, а также первичные спектральные данные о составе атмосферы карликовой планеты.

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Отмечается, что на фото видны горы высотой до трех с половиной километров, свидетельствующие о геологической активности Плутона.

Ранее УНИАН сообщал, что космический аппарат NASA New Horizons добрался до карликовой планеты Плутон и пролетел всего в 12,5 тыс. км от ее поверхности.