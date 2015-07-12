Приложение "ВКонтакте" удалили из Google Play

Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин, передает Би-би-си. "Мы разбираемся в случившемся", - написал он в своем микроблоге в "Твиттере".

Читайте такжеВ России хотят проверить Google на шпионажЭто первый случай удаления приложения "ВКонтакте" из Google Play. При этом из интернет-магазина App Store приложение удаляли в 2014 году, правда, тогда представители соцсети связывали это с техническими причинами. Георгий Лобушкин, в свою очередь, пояснил, что приложение было удалено из-за "недопонимания" с модераторами App Store.

Российские СМИ предположили, что удаление "ВКонтакте" из Google Play могло произойти из-за жалобы одного из правообладателей музыкального контента.