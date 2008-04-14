Американцы испытают военно-транспортный С-17 в условиях полярной ночи

ВВС США отработают посадку и взлет стратегических военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster в Антарктиде в условиях полярной ночи, сообщает Air Force Times. Перелет на американскую научную станцию Макмурдо будет выполнен с аэродрома в городе Крайстчерч (Новая Зеландия).

Цель запланированного на 21 апреля испытания - оценить возможность организации круглогодичного авиасообщения с антарктическими научными станциями. Ранее доставка пассажиров и грузов на континент воздушным транспортом осуществлялась в рамках операции под названием Deep Freeze только в течение полярного лета с августа по февраль.

В сезоне 2007-2008 самолеты С-17 уже выполнили 57 рейсов в Антарктиду, доставив туда более 2800 пассажиров и 1,4 тысячи тонн грузов. Испытательный полет 21 апреля станет заключительным в нынешнем сезоне.

C-17 Globemaster - тяжелый военно-транспортный самолет, способный перевозить грузы массой до 78 тонн. Максимальная дальность полета при нормальной загрузке, равной 56 тоннам, достигает 4500 километров. Самолет способен развивать скорость до 830 километров в час.

Лента.ру