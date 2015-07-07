В Британии показали первое видео на облаках

В разработке конструкции под названием Project Nimbus принимал участие специалист в области химической физики, доктор Майк Никс (Mike Nix), передает Lenta.ru со ссылкой на портал Gizmodo.

Прибор разместили на борту легкого самолета модели «Сессна 172». В ходе эксперимента проецируемая устройством скачущая лошадь с наездником была четко различима на облаках с расстояния в 50 метров. В дальнейшем исследователи планируют усовершенствовать технологию, чтобы передачу анимированных изображений можно было осуществлять с земли и с воды.

На создание арт-проекта Линча вдохновил доклад о возможных способах использования голограмм в военных целях. В числе вариантов авторы доклада предлагали показывать над вражеской столицей изображения неназванного древнего бога, чтобы деморализовать жителей.

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Первый прототип устройства был создан художником в 2007 году. За основу для него взят зоопраксископ — проекционный аппарат, изобретенный фотографом Эдвардом Мейбриджем в 1879 году. Линч и его коллеги добавили в конструкцию полусферические линзы, через которые проходит свет от лазера мощностью 2,5 ватт. Изображение всадника — также отсылка к экспериментам Мейбриджа.

Зоопраксископ — предшественник современных кинопроекторов, важной деталью которого был большой стеклянный диск диаметром более метра. На его краю наносились снимки какой-либо фигуры (обычно это были животные) на разных стадиях движения. Когда диск вращался, проходивший сквозь него свет от мощной лампы создавал на белом экране иллюзию анимированного изображения.