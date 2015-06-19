Германия разрабатывает боевой лазер для уничтожения дронов (фото)

Немецкая компания MBDA Germany разрабатывает боевой лазер, который сможет уничтожать небольшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в радиусе до 3 км, пишет ZN.ua со ссылкой Defense News.

А через пять лет немецкая компания намерена создать лазерную установку, которая бы смогла поражать дроны в радиусе 5 километров. В данном оружии будут применяться четыре лазера мощностью 10 киловатт каждый, лучи которых будут фокусироваться системой зеркал.

Читайте такжеМКС решили оснастить лазерной пушкой для уничтожения космического мусора

Ранее MBDA Germany провела испытания лазерной установки мощностью 20 киловатт, которая смогла сбить небольшой БПЛА на расстоянии 500 метров. На данную операцию потребовалось около 3,5 секунды. Кроме этого, в скором времени перспективе компания MBDA Germany намерена разработать самоходную лазерную установку с мощностью, которая регулируется от 5 до 20 киловатт.

На максимальной мощности она сможет уничтожать самодельные взрывные устройства в радиусе до 500 метров, а на малой — ослеплять или выводить из строя электронно-оптические системы наблюдения дронов в радиусе до 2,5 километров.