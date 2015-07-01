В сеть утекли фотографии iPhone 6S

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на блог 9to5Mac.

В Интернете появились изображения задней алюминиевой крышки, предположительно, iPhone 6S, который может поступить в продажу осенью 2015 года.

Автор изображений отметил, что абсолютно все изменения коснулись внутренней стороны задней крышки смартфона. Очевидно, что Apple применит новую материнскую плату.

Снаружи аппарат останется таким же, как модель прошлого года. По крайней мере, если не смотреть на него спереди — интернет продолжает полниться слухами о скором упразднении кнопки Home на лицевой стороне. В крышке предполагаемого iPhone 6S вырезы под все элементы управления, камеру со вспышкой, микрофоны и разъемы остались на прежних местах.

Большинство утечек, опубликованных Гурманом ранее, подтвердились. В частности, редактор раскрыл почти все подробности Apple Music до релиза сервиса 30 июня 2015 года, iOS 9 — до выпуска первой бета-версии и iPhone 6 — до официальной презентации.