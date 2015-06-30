Apple запустила сервис потоковой музыки

Компания Apple сегодня, 30 июня, запускает сервис потоковой музыки Apple Music.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Apple Music - это революционный сервис потоковой музыки, новаторское всемирное радио в прямом эфире от Apple, которое вещает 24 часа в сутки и многие новые пути для всех любителей музыки связаться с их любимыми артистами", - говорится в сообщении.

Apple Music представляет систему, которая включает в себя рекомендации композиций и возможность делиться музыкой.

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"Если у вас есть подписка, то ко всей музыке, которая у вас уже есть, добавляется гигантская медиатека Apple Music. А когда перед вами столько разнообразной музыки, хочется, чтобы рядом был знающий человек, который поможет сделать правильный выбор. Наши эксперты вручную подберут вам песни, артистов и альбомы на основе того, что вам нравится слушать", - говорится на сайте.

Отмечается также, что ведущие эксперты помогли Apple создать радио нового типа со станциями по запросу для любого настроения и жанра.

Как сообщал УНИАН, в рамках проекта компания Apple уже попросила десятки исполнителей, в том числе Florence and the Machine, согласиться на эксклюзивные предложения контента: полные альбомы или несколько песен.