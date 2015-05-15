Apple готовит прорыв в сфере потоковых музыкальных сервисов

Apple, как сообщают источники, решила предложить свой сервис в этой сфере – Apple Music.

Источники уже сообщили стоимость сервиса - $ 9.99 за месяц доступа, а сам Apple Music будет представлять собой модернизированный уже существующий сервис Apple’s Beats Music.

Согласно имеющимся данным, Apple Music будет своеобразным гибридом социальной сети артистов и музыкального сервиса: исполнители и группы смогут вести свои страницы на которых будут размещать свои клипы, аудиотреки, фотографии и другие записи.

Читайте такжеApple остается самым дорогим брендом мираApple Music, конечно, входит на рынок уже заполненный другими сервисами, например Pandora и Spotify. Но, Apple, как сообщается, уже убеждает звукозаписывающие компании прекратить поддержку бесплатного Spotify.

Стоит также отметить, что Apple попросил десятки исполнителей, в том числе Florence and the Machine, согласиться на эксклюзивные предложения контента, будь то полные альбомы или несколько песен.