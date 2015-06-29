Ученые хотят выращивать на Марсе генетически модифицированные растения

Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) готовит генетически модифицированные организмы с целью терраформирования Марса — превращения его в более пригодную для жизни и похожую на Землю планету. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CBS.

В планах DARPA — нагреть и сделать более насыщенной атмосферу Марса. Для этого на планете собираются сажать и выращивать способные к фотосинтезу растения, бактерии и водоросли. Кроме того, чтобы не держать будущих колонистов взаперти на базах, климат и ландшафт Марса также необходимо серьезно преобразовать.

Чтобы ускорить этот процесс, в DARPA создают инструменты генетической модификации различных организмов (а не только пивных дрожжей и кишечной палочки, с которыми работают в синтетической биологии).

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«Я хочу брать любой организм, обладающий нужными мне свойствами — и сразу видеть, где и что я могу найти», — заявила Элиша Джексон (Alicia Jackson), заместитель руководителя нового отдела биологических технологий DARPA.

В агентстве уже разработана программа DTA GView, которую Джексон назвала «Google Maps геномов». Выбрав любой организм, учтенный в этой базе данных, ученые могут сразу получить список известных генов и мест, где они расположены в геноме.

В DARPA хотят находить и отбирать лучшие гены любого организма, а затем вставлять их в иные формы жизни. Сначала такие эксперименты проведут с бактериями и другими микроорганизмами, а потом и с многоклеточными.

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В DARPA планируют использовать полученные организмы для заселения территорий, пострадавших от природных или техногенных катастроф. Размножаясь в экстремальных условиях и занимаясь фотосинтезом, новые организмы восстановят разрушенный ландшафт, заявила Джексон. Успешный опыт такой реконструкции и позволит в будущем приступить к терраформированию Марса.