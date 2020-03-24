Facebook будет бесплатно обслуживать свой Messenger для ВОЗ

Представители ВОЗ и государственных здравоохранительных организации смогут получить сервисную поддержку специалистов Messenger по созданию автоматизированных систем ответов пациентам на распространенные вопросы о коронавирусе.

Американская технологическая компания Facebook будет бесплатно обслуживать свой сервис сообщений Messenger для Всемирной и государственных организаций здравоохранения с целью улучшить коммуникацию в вопросе противодействия пандемии COVID-19. Об этом сообщил менеджер по продукту Messenger компании Facebook Стэн Чудновски.

«Messenger и его разработчики будут предоставлять бесплатные услуги специалистам ВОЗ и государственных здравоохранительных организаций, чтобы помочь им в борьбе с пандемией COVID-19», - сказал он.

В частности, представители ВОЗ и государственных здравоохранительных организации смогут получить сервисную поддержку специалистов Messenger по созданию автоматизированных систем ответов пациентам на распространенные вопросы о коронавирусе.

По мнению Чудновски, это позволяет существенно разгрузить работников медицинской сферы и создаст дополнительные условия для концентрации сферы исключительно на вопросе лечения пациентов.

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Как сообщал УНИАН, американская компания Facebook инвестирует 100 млн долл. для поддержки 30 тыс. представителей малого бизнеса в более 30 странах мира в условиях эпидемии коронавируса.

17 марта технологические компании Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit и YouTube заявили, что вместе будут бороться с мошенничеством и дезинформацией в интернете в условиях эпидемии COVID-19.